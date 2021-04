Due giorni dedicati agli amanti della letteratura noir e thriller (Di sabato 17 aprile 2021) Barbara Baraldi, ospite di “Nebbia Gialla Suzzara noir Festival” Appuntamento online con Nebbia Gialla Suzzara noir Festival, dedicato agli amanti della letteratura thriller. Tanti gli ospiti, da Massimo Carlotto a Maurizio De Giovanni, da Francesco Carofiglio a Barbara Baraldi, Gabriella Genisi, Andrea Vitali. Il 17 alle ore 20 Michael Connelly presenta il nuovo romanzo La legge dell’innocenza. INFO: fino al 18 aprile, streaming su nebbiagialla.eu e pagine Facebook NebbiaGialla e MilanoNera. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Nebbia Gialla Suzzara noir Festival”: online il 17 e il 18 aprile iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 17 aprile 2021) Barbara Baraldi, ospite di “Nebbia Gialla SuzzaraFestival” Appuntamento online con Nebbia Gialla SuzzaraFestival, dedicato. Tanti gli ospiti, da Massimo Carlotto a Maurizio De Giovanni, da Francesco Carofiglio a Barbara Baraldi, Gabriella Genisi, Andrea Vitali. Il 17 alle ore 20 Michael Connelly presenta il nuovo romanzo La legge dell’innocenza. INFO: fino al 18 aprile, streaming su nebbiagialla.eu e pagine Facebook NebbiaGialla e MilanoNera. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Nebbia Gialla SuzzaraFestival”: online il 17 e il 18 aprile iO Donna.

