Droga | ergastolano ricercato in Gb arrestato nel Ragusano

Advertising

GDS_it : Ergastolano ricercato a Manchester per traffico di droga, i carabinieri lo arrestano a #Scicli… - SkyTG24 : Scicli, arrestato ergastolano ricercato in Gran Bretagna -

Ultime Notizie dalla rete : Droga ergastolano

La Nuova Sardegna

Unricercato dal 2019 per traffico didalla polizia inglese di Manchester, Vegim Sokoli, 25 anni, albanese, è stato arrestato da carabinieri a Scicli, nel Ragusano. Al momento del ...... Maria Carfora, e Carlo Langellotti, il cugino del ragazzino, pregiudicato per spaccio di, ... ferito al polso da uno dei proiettili esplosi dai figli dell'Nicola Carfora. ...Un ergastolano ricercato dal 2019 per traffico di droga dalla polizia inglese di Manchester, Vegim Sokoli, 25 anni, albanese, è stato arrestato da carabinieri a Scicli, nel Ragusano. (ANSA) ...“Non si può mai rinunciare” alla funzione rieducativa della pena. “Non è possibile pensare di buttare la chiave per alcune tipologia di detenuti”: questa la frase pronunciata davanti alla Corte costit ...