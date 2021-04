Don Camillo e l’onorevole Peppone: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 17 aprile 2021) Don Camillo e l’onorevole Peppone: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 17 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Don Camillo e l’onorevole Peppone, film del 1955. Si tratta del terzo episodio della celebre saga che vede protagonisti Fernandel e Gino Cervi, il primo diretto da Carmine Gallone (che dirigerà anche il quarto), mentre i due precedenti erano stati diretti da Julien Duvivier. Trama Siamo nel 1948. Brescello è in fermento. Nella piazza si costruisce un monumento alla Pace, e il Partito Comunista manda in missione alcuni compagni della città per fare propaganda: infatti a breve ci saranno le elezioni politiche, e il sindaco Peppone si candida a deputato. Don Camillo, appena venuto a ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021) Don: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 17 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Dondel 1955. Si tratta del terzo episodio della celebre saga che vede protagonisti Fernandel e Gino Cervi, il primo diretto da Carmine Gallone (che dirigerà anche il quarto), mentre i due precedenti erano stati diretti da Julien Duvivier. Trama Siamo nel 1948. Brescello è in fermento. Nella piazza si costruisce un monumento alla Pace, e il Partito Comunista manda in missione alcuni compagni della città per fare propaganda: infatti a breve ci saranno le elezioni politiche, e il sindacosi candida a deputato. Don, appena venuto a ...

