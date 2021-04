Domenicali | Tifavo Villeneuve | Imola nel cuore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali Tifavo

Nel suo caso, ha di sicuro ragione Antonello Venditti. "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Vale sicuramente per Stefano. Imolese doc, a lungo dirigente Ferrari, poi gran capo della Lamborghini, oggi è il successore di Bernie Ecclestone ai vertici della Formula Uno. Ed è toccato proprio lui riportare il Gran ...: "La F1 dimostri che l'ibrido ha un gran futuro" Un altro compagno scomodo Per Ocon ... Ricordo che seguivo le sue sfide con Schumacher, ma ioMichael . Comunque con lui siamo in buoni ...Il Ceo della Formula Uno ed ex team principal Ferrari stravede per il Gp di casa: "Qui per un pilota è come l’esame di laurea" ...