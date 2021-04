Domenica Live: le anticipazioni della puntata del 18 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Nella Domenica di Canale 5 il 18 aprile andrà in onda dalle ore 14:35 un’altra puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso Domenica 18 aprile dalle ore 14:35 andrà in onda un’altra puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Da un paio di settimane, il programma ha subito una modifica di orario, ma ciò non ha stravolto contenuti e ascolti che sono stati confermati Domenica dopo Domenica. Il pubblico di Barbara D’Urso, infatti, la sceglie ogni Domenica nonostante la sospensione momentanea di Live Non è la D’Urso e un cambio di orario di Domenica Live che si è aperto all’attualità senza dimenticare mai ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021) Nelladi Canale 5 il 18andrà in onda dalle ore 14:35 un’altradicondotta da Barbara D’Urso18dalle ore 14:35 andrà in onda un’altradicondotta da Barbara D’Urso. Da un paio di settimane, il programma ha subito una modifica di orario, ma ciò non ha stravolto contenuti e ascolti che sono stati confermatidopo. Il pubblico di Barbara D’Urso, infatti, la sceglie ogninonostante la sospensione momentanea diNon è la D’Urso e un cambio di orario diche si è aperto all’attualità senza dimenticare mai ...

Advertising

marcomasini64 : Domenica 9/5 farò il mio primo concerto in diretta streaming,live in acustico dal Teatro della Pergola di Firenze.… - Link4Universe : L'elicottero Ingenuity sta per prendere il volo su Marte! Domenica tardi farà il suo volo su Marte e i dati ci mett… - iliveforitt : cancellano live la domenica sera urlo - AngeloCivico : @ilbreano @MasterAb88 Non dico di rimettere le soap ma di cambiare il conduttore per Domenica Live, questo è quello che rischia - PerkTalk : Domenica 18 aprile diretta#18 live #perktalk ospiti Mario Principato e special guest @ernesttico_ -