Domenica In | Sabrina Ferilli tra ospiti puntata 18 aprile

(Di sabato 17 aprile 2021), i Ricchi e Poveri, il professor Francesco Vaia e il professore Matteo Bassetti tra glidelladi ‘In’, in onda18alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier.si racconterà in una ampia intervista tra carriera e vita privata. I Ricchi e Poveri, invece, si esibiranno in studio cantando alcuni dei loro grandi successi oltre a raccontare alcuni episodi della loro lunga carriera artistica e Rocio Munoz Morales interverrà per presentare il suo primo romanzo ‘Un posto tutto mio’. Ancora spazio alla musica con i ‘Coma Cose’ che presenteranno il loro nuovo album contenente il singolo ‘Fiamme negli occhi’ che si è ...

La 32esima puntata di 'Domenica In', in onda domenica 18 aprile, condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio ...