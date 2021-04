Domenica In | anticipazioni | gli ospiti della puntata del 18 aprile

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 17 aprile 2021) La prossimadiIn andrà in onda182021. Anche questapomeriggio quindi la zia Mara tornerà a fare compagnia ai suoi affezionati telespettatori. Leriportate da TvBlog parlano di un appuntamento ricco di grandi, infatti nello studioRai si susseguiranno molti volti noti che renderanon questa trentaduesimaimperdibile. Per non perdere nemmeno un'intervista esclusiva, vi ricordiamo di sintonizzarvi domani su Rai 1 alle ore 14. Glidi Mara Venier aIn il 182021 La nuovadiIn sarà la trentaduesima e andrà in onda domani, 18 ...