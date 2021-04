Dolore a Napoli, agente municipale stroncato dal covid (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia municipale di Napoli piange il capitano Bruno Guidotti, responsabile dell’ufficio servizi incidente stradale, stroncato dal coronavirus all’età di 67 anni. L’agente, residente in via Benedetto Cairoli, una traversina del Corso Garibaldi, era ricoverato prima nel covid center del Loreto Mare e poi all’ospedale San Paolo. Aveva contratto il covid diverse settimane fa e le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni fino al decesso avvenuto sabato mattina, 17 aprile. Guidotti sarebbe andato in pensione il primo luglio 2021. Dolore e sgomento tra gli agenti della polizia municipale di Napoli guidati dal generale Ciro Esposito. Si tratta della terza vittima tra i caschi bianchi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa poliziadipiange il capitano Bruno Guidotti, responsabile dell’ufficio servizi incidente stradale,dal coronavirus all’età di 67 anni. L’, residente in via Benedetto Cairoli, una traversina del Corso Garibaldi, era ricoverato prima nelcenter del Loreto Mare e poi all’ospedale San Paolo. Aveva contratto ildiverse settimane fa e le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni fino al decesso avvenuto sabato mattina, 17 aprile. Guidotti sarebbe andato in pensione il primo luglio 2021.e sgomento tra gli agenti della poliziadiguidati dal generale Ciro Esposito. Si tratta della terza vittima tra i caschi bianchi ...

