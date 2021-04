Dl imprese: Letta, ‘chiesto a Draghi capitolo specifico per i giovani’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto a Draghi, nel Dl imprese, un capitolo specifico per i giovani. Noi siamo qui per aiutare a difendere il lavoro che c’è, ma dobbiamo sapere che se tutto lo mettiamo sulla protezione del lavoro che c’è non diamo nessuna briciola di speranza ai giovani che devono entrare nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto a, nel Dl, unper i giovani. Noi siamo qui per aiutare a difendere il lavoro che c’è, ma dobbiamo sapere che se tutto lo mettiamo sulla protezione del lavoro che c’è non diamo nessuna briciola di speranza ai giovani che devono entrare nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Enricoall’Assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FrancescoLollo1 : #Tg1: Per #Zingaretti guadagnarsi da vivere in una palestra o in un bar è un lavoretto, #Letta è tornato a parlare… - TV7Benevento : Dl imprese: Letta, 'chiesto a Draghi capitolo specifico per i giovani'... - startzai : RT @TarTassato: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia #letta la vera vergogna sono i muri che #leu #pdnetwork e #m5s fanno ad ogni aiuto fiscale… - TarTassato : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia #letta la vera vergogna sono i muri che #leu #pdnetwork e #m5s fanno ad ogni aiuto… - zazoomblog : Recovery: Letta giovani donne e Sud priorità Pd ieri con Draghi spinto per dl imprese - #Recovery: #Letta #giovani… -