Disney ha costruito una vera spada laser come quelle di Star Wars | ecco come funziona

(Di sabato 17 aprile 2021) Quando il presidente dei parchi a tema, Josh D'Amaro, ha concluso la sua ultima conferenza stampa virtuale sguainando unae propria, i fan disono saltati sulla sedia. Dopo anni di bastoncini LED che imitavano il rumore del fascioe che semplicemente si accendono e si spengono con un pulsante, hanno gioito all’idea di poter mettere presto le mani sul prototipo messo in mostra dal dirigente del colosso hollywoodiano chepropriole spade della saga creata da George Lucas. Non saranno armi letali in grado di ucciderti, ma parliamo finalmente di lame retrattili illuminate internamente che simulano l’effetto del raggiovisto al ...

Advertising

AgePortland : RT @castelliditalia: Il castello di Saint-Pierre è stato costruito intorno all'anno 1000, situato a Tache ad 8 km da #Aosta. Tra i più anti… - Digital_Day : Verrà usata nei parchi a tema Star Wars - 5ztqv7cMCYVrJpa : RT @castelliditalia: Il castello di Saint-Pierre è stato costruito intorno all'anno 1000, situato a Tache ad 8 km da #Aosta. Tra i più anti… - ClaudioGaggini : RT @castelliditalia: Il castello di Saint-Pierre è stato costruito intorno all'anno 1000, situato a Tache ad 8 km da #Aosta. Tra i più anti… - Lauberhornrun : RT @castelliditalia: Il castello di Saint-Pierre è stato costruito intorno all'anno 1000, situato a Tache ad 8 km da #Aosta. Tra i più anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney costruito

dalla Società Cibernetica Sirio come un prototipo di robot CPV (Caratteristiche da ... Il film è stato realizzato dallanel 1982: considerato un vero e proprio cult dagli appassionati ......successivo Patrick ha fatto la sua prima apparizione professionale nel corpo di ballo peron ... Levey del 1979 e da quel momento in poi hauna carriera fatta di successi e popolarità. ...La recensione di Narciso Nero, nuova miniserie in tre parti che sarà disponibile dal 16 Aprile su Disney Plus, nella sezione Star.Chi è cresciuto con Star Wars - che sia ancora bambino o già adulto - non ha mai in fondo dimenticato il sogno di trasformarsi in un Jedi. E ...