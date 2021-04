DIRETTA MotoGP | GP Portogallo LIVE | rimonta di Morbidelli | Bagnaia sempre davanti

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 11.11 Marc Marquez al momento è nono a 0.473. Lo spagnolo si sta concentrando sul passo e, soprattutto, punta a recuperare la confidenza con la Honda. 11.10, Rossi esono rientrati ai box. 11.08 La classifica combinata delle prove libere vede invecea tutticon il tempo di ieri (1’39?866), seguito da Zarco a 0.142 e daa 0.275. Valentino Rossi è 16°, appena dietro il fratello Luca Marini. 18° Petrucci, 20° Savadori, 21° Bastianini. 11.07 Zarco è al comando delle FP3 in 1’40?008 con 0.133 sue 0.212 su. 11.06 ...

Gp Portimao, orari tv e circuito, libere in diretta dalle 10.55 L'omaggio a Gresini A Portimao, come a Imola con la F1, domenica 18 aprile MotoGP e Formula Uno si uniranno in un ... Imola, 17 aprile 2021 - E' il giorno delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza al Gran Premio di Imola di Formula 1 confermato anche per quest'anno nel calendario del Mondiale. Sul ci ... La cronaca live della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Portimão ...