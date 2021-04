DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: Bagnaia punta alla pole, la FP4 alle 14.30 (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 alle 11.00 E alle 14.00 14.27: Importante, dunque, la FP4 per verificare la consistenza di tutti i pacchetti a disposizione dei piloti. 14.24: Stesso discorso per Valentino Rossi e Marc Marquez: il “Dottore” ha siglato il 14° tempo a 0?868, manifestando ancora dei problemi soprattutto nell’ultimo settore del circuito, mentre l’asso nativo di Cervera si è classificato immediatamente alle spalle di Valentino (15° a 0?901 dalla vetta), facendo capire di non essere al top della condizione in un contesto meno “anomalo” di quello di ieri. 14.21: Fuori dalla Q2 dalle qualifiche dunque il campione del mondo 2020 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F111.00 E14.00 14.27: Importante, dunque, la FP4 per verificare la consistenza di tutti i pacchetti a disposizione dei piloti. 14.24: Stesso discorso per Valentino Rossi e Marc Marquez: il “Dottore” ha siglato il 14° tempo a 0?868, manifestando ancora dei problemi soprattutto nell’ultimo settore del circuito, mentre l’asso nativo di Cervera si è classificato immediatamentespdi Valentino (15° a 0?901 dvetta), facendo capire di non essere al top della condizione in un contesto meno “anomalo” di quello di ieri. 14.21: Fuori dQ2 dqualifiche dunque il campione del mondo 2020 ...

Advertising

OA_Sport : LIVE- Seguite con noi la #DIRETTA della FP4 e delle qualifiche del GP del Portogallo #MotoGP: Bagnaia in lizza per… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: griglia di partenza in tempo reale. Bagnaia si gioca la pole! - gponedotcom : LIVE Qualifiche MotoGP Portimao: cronaca diretta minuto per minuto: Scatta la caccia alla pole sul tracciato portog… - infoitsport : Diretta qualifiche MotoGp Gp Portogallo: dove vederle in tv - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: Valentino Rossi e Marquez in Q1! Alle 14.30 FP4 e qualifiche -