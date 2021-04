DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: Bagnaia e Morbidelli non forzano nella FP4, Quartararo impressionante (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 14.50: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 20 F. Quartararo 1:39.896 2 88 M. OLIVEIRA +0.160 3 5 J. ZARCO +0.274 4 43 J. MILLER +0.277 5 12 M. VIÑALES +0.307 6 36 J. MIR +0.324 7 33 B. BINDER +0.408 8 21 F. Morbidelli +0.496 9 63 F. Bagnaia +0.535 10 44 P. ESPARGARO +0.619 14.47: Quartararo si conferma davanti con il crono di 1’39?896 a precedere di 0?160 OLIVEira e di 0?274 OLIVEira e di 0?274 di Zarco. Ottavo Morbidelli (+0?496) davanti a ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 11.00 E ALLE 14.00 14.50: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 20 F.1:39.896 2 88 M. OIRA +0.160 3 5 J. ZARCO +0.274 4 43 J. MILLER +0.277 5 12 M. VIÑALES +0.307 6 36 J. MIR +0.324 7 33 B. BINDER +0.408 8 21 F.+0.496 9 63 F.+0.535 10 44 P. ESPARGARO +0.619 14.47:si conferma davanti con il crono di 1’39?896 a precedere di 0?160 Oira e di 0?274 Oira e di 0?274 di Zarco. Ottavo(+0?496) davanti a ...

LaJeTeo_58 : Siamo live per il commento delle qualifiche del #PortugueseGP ????? #MotoGP #Motorionline - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???? LIVE le #FP4 su Sky Sport MotoGP, canale 208 ?? Alle 15.10 le qualifiche del #PortugueseGP ???? #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ???? LIVE le #FP4 su Sky Sport MotoGP, canale 208 ?? Alle 15.10 le qualifiche del #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - automotorinews : ?? Tutto ciò che c'è da sapere per seguire in diretta TV e streaming le qualifiche del #PortogueseGP #MotoGP - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: ??? ??????Dalle 15.10 segui le qualifiche della #MotoGP #PortugueseGP in diretta con la cronaca di @nicoforletta ?? Su #Radio1 e… -