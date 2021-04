DIRETTA F1 | Qualifiche GP Imola LIVE | Mercedes davanti nella Q1 | fuori Giovinazzi

(Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 14.39 1’14?817 per Hamilton, è in testa con 67 millesimi su Verstappen e 0.281 su Bottas. Sono tempi che potrebbero (o dovrebbero) consentire la qualificazione con le gomme medie. 14.38 Anche Max Verstappen con le medie. Le due Ferrari ancora ai box. 14.37 Hamilton e Bottas in pista con gomme medie. Ricordiamo che domani, in gara, i piloti partiranno con il tipo di mescole utilizzate per ottenere il miglior tempo proprioQ2. 14.35 INIZIATA LA Q2! 15 minuti di durata, altri 5 piloti da eliminare. 14.35 Finora la velocità di punta più alta è stata raggiunta da Norris con la McLaren (motore): 291 km/h. Seguono Perez (Red Bull) e Vettel (Aston ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Super Max è un fulmine a Imola (?? #FP3) ?? Norris velocissimo, @ScuderiaFerrari in top-5 con Leclerc,… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: TSUNODA A MURO (?? -12’ #Q1) ? Auto distrutta, pilota senza conseguenze fisiche Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa, Latifi esce alla Villeneuve (?? -30’ #FP3) ? Uscita senza conseguenze per la @WilliamsRacing che è… - SkySportMotoGP : ???? LIVE le #FP4 su Sky Sport MotoGP, canale 208 ?? Alle 15.10 le qualifiche del #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Super Lando primo inseguitore delle Mercedes (?? #Q1) ? Eliminate le Haas e le Alfa Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Qualifiche

13.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo di nuovo in, stavolta per raccontarvi ledel Gran Premio d'Emilia Romagna 2021. Tutto pronto, solo 15 minuti d'...Non solo MotoGP. In questo weekend anche la Formula 1 con il GP di Imola , che potete seguire in contemporanea grazie allo Split Screen di Sky. QUI LELIVEIl resoconto/commento del nostro inviato con l'imprenditore ed ex Team Manager della MotoGP. Qui, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Moto.it ...Tutto pronto ad Imola per la sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia romagna, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Dopo le splendide libere 3 di ...