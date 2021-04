DIRETTA F1, Qualifiche GP Imola LIVE: duello Mercedes-Red Bull, Leclerc vuole la seconda fila (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E Qualifiche DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 13.30 Ci sono due uomini attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a Imola. Curiosamente, sono entrambi finlandesi, poiché si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Valtteri Bottas (2020). 13.27 Per la cronaca, 8 pole position nello stesso GP sono ancora oggi record assoluto per la Formula Uno. Il primato è stato eguagliato nel corso degli anni solo da Michael Schumacher in Giappone e Lewis Hamilton in Australia. 13.24 Il pilota che ha ottenuto più pole-position in carriera ad Imola è Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994). Come si può facilmente notare, il brasiliano ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 13.30 Ci sono due uomini attualmente in attività ad aver già realizzato una pole position a. Curiosamente, sono entrambi finlandesi, poiché si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Valtteri Bottas (2020). 13.27 Per la cronaca, 8 pole position nello stesso GP sono ancora oggi record assoluto per la Formula Uno. Il primato è stato eguagliato nel corso degli anni solo da Michael Schumacher in Giappone e Lewis Hamilton in Australia. 13.24 Il pilota che ha ottenuto più pole-position in carriera adè Ayrton Senna, capace di ottenere ben 8 partenze al palo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994). Come si può facilmente notare, il brasiliano ...

