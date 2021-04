Dipendenti Alitalia in strada per chiedere il salvataggio dell’azienda (Di sabato 17 aprile 2021) Circa un migliaio di Dipendenti Alitalia hanno manifestato a Roma per chiedere al Governo di salvare Alitalia, la compagnia aerea in grande difficoltà finanziaria e protestare contro il “diktat” di Bruxelles, che secondo loro ne ritarda il salvataggio. “Un Paese devastato, grazie Draghi”, “Giù le mani Alitalia!”, “Un vero Paese fa volare la sua ammiraglia nazionale invece di calpestarla”, si legge sugli striscioni sventolati dai manifestanti. “Le risorse finanziarie di Alitalia sono esaurite e c’è il rischio concreto che l’azienda venga messa a terra entro poche settimane”, avvertono in un comunicato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Abbandono del marchio Alitalia Le condizioni che Bruxelles “detta” per far decollare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Circa un migliaio dihanno manifestato a Roma peral Governo di salvare, la compagnia aerea in grande difficoltà finanziaria e protestare contro il “diktat” di Bruxelles, che secondo loro ne ritarda il. “Un Paese devastato, grazie Draghi”, “Giù le mani!”, “Un vero Paese fa volare la sua ammiraglia nazionale invece di calpestarla”, si legge sugli striscioni sventolati dai manifestanti. “Le risorse finanziarie disono esaurite e c’è il rischio concreto che l’azienda venga messa a terra entro poche settimane”, avvertono in un comunicato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Abbandono del marchioLe condizioni che Bruxelles “detta” per far decollare ...

Advertising

Rob1974xx : @CarloCalenda Alitalia è la vergogna dell’Italia da iniziò anni duemila. Azienda completamente fuori dal mercato e… - GonnelliLuca : Notare la foto: dipendenti Alitalia - stefano_romani : @giuslit Anche la vicenda Alitalia è una pantomima. Se non rilanciano (ora, non l'anno prossimo) la compagnia con a… - fed_mento : @geo_others @CarloCalenda Mio padre ha lavorato 35 anni in Alitalia, ha collezionato più ore di volo di un pilota,… - Sergico4 : @Andrea_Azione @CarloCalenda Gentile 'Andrea', la tangente l'ha imboccata lei scrivendo tweet pretestuoso secondo i… -