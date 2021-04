Dichiarazione antifascista per avere spazi pubblici | il Tar boccia il Comune di Trapani «Costituzione lesa»

(Di sabato 17 aprile 2021) Unacome conditio sine qua non per ottenere la concessione di. Era così afino a pochi giorni fa quando una sentenza della prima Sezione del Tar Sicilia, arrivata dopo il pronunciamento del Cga sulla stessa questione, ha annullato la delibera del Consiglio comunale. Il Tar con sentenza ha ritenuto «illegittimo imporre al richiedente la concessione di suolo pubblico di effettuare affermazioni che appaiono, almeno in parte, lesive del diritto inviolabile alla libertà di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della»., il caso di«Nel 2019, su pressione dell’Anpi – racconta all’Adnkronos l’ex deputato Michele Rallo – il Consiglio ...

