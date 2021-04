Dentista di Genova muore a 91 anni e lascia 5 milioni ai poveri (Di sabato 17 aprile 2021) Una Dentista di Genova in pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo, ha lasciato quasi 5 milioni di euro in beneficienza: circa 2,5 milioni alla Lega del Filo d’Oro, 1,5 milioni ai bisognosi genovesi, assistiti dalle suore della congregazione ‘Piccole sorelle dei poveri’, e una casa sulle Dolomiti all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Lo racconta oggi il Secolo XIX. Esclusi dal testamento i parenti del cognato che avevano tentato lo scorso anno di metterla sotto tutela: “Confesso, infine, che non riesco a perdonare le angherie che i parenti di mio cognato hanno inflitto a me e a mio marito e spero che il Buon Dio, cui chiedo sin d’ora perdono, non vorrà castigarmi per questo”, scrive la dottoressa Torelli nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Unadiin pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91lo scorso 12 marzo, hato quasi 5di euro in beneficienza: circa 2,5alla Lega del Filo d’Oro, 1,5ai bisognosi genovesi, assistiti dalle suore della congregazione ‘Piccole sorelle dei’, e una casa sulle Dolomiti all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Lo racconta oggi il Secolo XIX. Esclusi dal testamento i parenti del cognato che avevano tentato lo scorso anno di metterla sotto tutela: “Confesso, infine, che non riesco a perdonare le angherie che i parenti di mio cognato hanno inflitto a me e a mio marito e spero che il Buon Dio, cui chiedo sin d’ora perdono, non vorrà castigarmi per questo”, scrive la dottoressa Torelli nel ...

