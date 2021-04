Advertising

FulvioDelmiglio : Quindi mi state dicendo che il nuovo profeta del possesso palla e del gioco spumeggiante De Zerbi sta ancora perden… - sportli26181512 : De Zerbi contro Iachini: la frase ironica sentita da tutti in tv: Durante #Sassuolo-#Fiorentina l'allenatore nerove… - EmanueleEC85 : @ValerioDiStef91 Ma quello stronzo di De Zerbi che fa? Sembra che fa come Gasperini. Turnover di un mese prima per… - infoitsport : Sassuolo-Fiorentina, Iachini cerca il ritorno al successo contro De Zerbi - CalcioPillole : Alle 18:00 si affrontano #Sassuolo e #Fiorentina in questa 31esima giornata di #SerieA. De Zerbi difende l'ottavo p… -

In occasione della prima ammonizione della partita, quella del centrocampista offensivo neroverde Traorè , intervenuto in ritardo su Biraghi , c'è stato uno scontro tra i due allenatori: Dee ...I neroverdi di Roberto Desono reduci dalla vittoria esterna ottenutail Benevento, grazie all'autorete di Barba, che gli ha consentito di sorpassare il Verona all'ottavo posto in ...In occasione della prima ammonizione della partita, quella del centrocampista offensivo neroverde Traorè, intervenuto in ritardo su Biraghi, c'è stato uno scontro tra i due allenatori: De Zerbi e ...La Fiorentina è chiamata al risultato su un campo ostico. La squadra di Iachini ha necessità di fare punti per non finire in una situazione ancora più spiacevole, ma davanti c'è il Sassuolo delle mera ...