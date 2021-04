De Paul, è ora di spiccare il volo: quale squadra lo prenderà in estate? (Di sabato 17 aprile 2021) L’estate ormai alle porte sarà quella che porterà Rodrigo De Paul lontano da Udine: quale squadra lo prenderà nel prossimo calciomercato? Rodrigo De Paul fa il bello e il cattivo tempo a Crotone e regala alla sua Udinese l’ “aritmetica” salvezza. Da incorniciare gli 89? minuti dell’argentino, autore di una doppietta con la quale ha deciso il match, che hanno ribadito ancora una volta come sia pronto per una qualsiasi big italiana (e anche alcune estere). Da censurare – invece – gli ultimi scampoli di gara: l’entrataccia a gamba tesa su Molina era meritevole di cartellino rosso e sono proprio questi gli atteggiamenti che De Paul deve limare per arrivare alla maturazione completa e convincere la sua prossima squadra ad aprire il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) L’ormai alle porte sarà quella che porterà Rodrigo Delontano da Udine:lonel prossimo calciomercato? Rodrigo Defa il bello e il cattivo tempo a Crotone e regala alla sua Udinese l’ “aritmetica” salvezza. Da incorniciare gli 89? minuti dell’argentino, autore di una doppietta con laha deciso il match, che hanno ribadito ancora una volta come sia pronto per una qualsiasi big italiana (e anche alcune estere). Da censurare – invece – gli ultimi scampoli di gara: l’entrataccia a gamba tesa su Molina era meritevole di cartellino rosso e sono proprio questi gli atteggiamenti che Dedeve limare per arrivare alla maturazione completa e convincere la sua prossimaad aprire il ...

