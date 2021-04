Ddl Zan, significato della legge e campagna social di sensibilizzazione degli artisti (Di domenica 18 aprile 2021) Il Ddl Zan, finalizzata a contrastare la discriminazione per motivi fondati sul sesso, si è trasformata in una campagna social degli artisti. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Il Ddl Zan, finalizzata a contrastare la discriminazione per motivi fondati sul sesso, si è trasformata in una. su Notizie.it.

SimoPillon : Vedo @Enzo__Miccio confuso. Ma è a favore o contro il DDL #Zan? Dalle foto non si capisce??. - repubblica : Ddl Zan, Pillon usa una foto di Enzo Miccio per attaccare la legge. Replica il wedding planner: 'Non usi la mia imm… - SimoPillon : Ecco insulti e minacce piene di #omofobia che i sacerdoti del ddl #Zan mi dedicano: 'gay represso', 'te piace l'omo… - Gpzap2 : Ddl Zan, Enzo Miccio vs Pillon: 'Non usi la mia immagine' - max73bis : RT @SinistroTOP: ??DDL ZAN, leggere ZAN al contrario. Sarà un caso? -