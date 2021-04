Danza: è morto Liam Scarlett, la star del balletto inglese aveva 35 anni (2) (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) – Scarlett si era formato alla Royal Ballet School di Londra e si è esibito in tutto il mondo, lavorando con compagnie come il Queensland Ballet, il New York City Ballet, il Norwegian National Ballet e il Miami City Ballet. Nel 2012 era diventato uno dei coreografi del Royal Ballet e in questa veste aveva creato diverse opere acclamate, tra cui “The Age of Anxiety”, “Symphonic Dances” e “Asphodel Meadows”. Per celebrare i 60 anni sul trono della regina Elisabetta nel 2012 aveva creato la coreografia “Jubilee Pas de Deux” e nel 2018 aveva ideato un nuovo allestimento del “Lago dei cigni” per il Royal Ballet. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) –si era formato alla Royal Ballet School di Londra e si è esibito in tutto il mondo, lavorando con compagnie come il Queensland Ballet, il New York City Ballet, il Norwegian National Ballet e il Miami City Ballet. Nel 2012 era diventato uno dei coreografi del Royal Ballet e in questa vestecreato diverse opere acclamate, tra cui “The Age of Anxiety”, “Symphonic Dances” e “Asphodel Meadows”. Per celebrare i 60sul trono della regina Elisabetta nel 2012creato la coreografia “Jubilee Pas de Deux” e nel 2018ideato un nuovo allestimento del “Lago dei cigni” per il Royal Ballet. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Danza: è morto Liam Scarlett, la star del balletto inglese aveva 35 anni (2)... - jkukirby : io e sel che balliamo danza kuduro pk il resto del gc è morto - la_danza_saa : @Giulia27033257 c’è ma tu vivi in questo mondo? leggi quello che scrivono a Martina? Le toccano il papà che è morto… - Onefire95582124 : Ma chi non è d'accordo? Anche i 3 pagliacci dei giudici sono consapevoli di questo. Ma il teatrino che sta portando… - violipaolo : RT @ilmanifesto: Morto per Covid il grande coreografo e danzatore brasiliano Ismael Ivo, direttore della Biennale danza dal 2005 al 2012.… -