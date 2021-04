Dalle lacrime della Regina Elisabetta alla presenza di Harry | l’Inghilterra saluta il Principe Filippo

Leggi su newsmondo

(Di sabato 17 aprile 2021) Niente funerali di stato per il. Otto giorni di lutto nazionale. Operazione Forth Bridge: il protocollo per la morte. Niente funerali di stato per il, come richiesto dal Duca. Era stato proprio il consortea chiedere che non si procedesse con una cerimonia di stato in seguitosua scomparsa. L’ultimo saluto è avvenuto con una piccola cerimonia in forma privatadi appena trenta invitati.I funerali delLediuna delle immagini simbolo dei funerali del...