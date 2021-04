Dalla scuola ai ristoranti fino alle palestre: ecco cosa cambia dal 26 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha definito “un rischio ragionato” e ha annunciato quali saranno gli allentamenti alle misure restrittive anti Covid a partire da lunedì 26 aprile. Da quella data tornano le zone gialle “rafforzate”, nelle aree a basso contagio riapriranno tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo, ma solo all’aperto. In zona rossa lezioni in presenza fino alla terza media. Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che le limitazioni alle uscite serali dalle 22 in poi resteranno in vigore. ZONA GIALLA A partire dal 26 aprile verrà ripristinata, dopo oltre un mese di fermo, la zona ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha definito “un rischio ragionato” e ha annunciato quali saranno glintamentimisure restrittive anti Covid a partire da lunedì 26. Da quella data tornano le zone gi“rafforzate”, nelle aree a basso contagio riapriranno tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo, ma solo all’aperto. In zona rossa lezioni in presenzaalla terza media. Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gie con un pass tra regioni di colori diversi. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che le limitazioniuscite serali d22 in poi resteranno in vigore. ZONA GIALLA A partire dal 26verrà ripristinata, dopo oltre un mese di fermo, la zona ...

