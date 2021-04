Dal Po affiora un cadavere, addosso i documenti di Stefano Barilli. Era scomparso a febbraio (Di sabato 17 aprile 2021) Il cadavere di un giovane decapitato stato recuperato, nel primo pomeriggio a Caselle Landi, nel Lodigiano, dopo la segnalazione di un pescatore che l ha avvistato. I carabinieri hanno trovato nella ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 aprile 2021) Ildi un giovane decapitato stato recuperato, nel primo pomeriggio a Caselle Landi, nel Lodigiano, dopo la segnalazione di un pescatore che l ha avvistato. I carabinieri hanno trovato nella ...

Advertising

Mariquita_la1a : RT @chilhavistorai3: Corpo affiora dal Po in provincia Lodi, in tasca i documenti di Stefano, il giovane di 23 anni scomparso l'8 febbraio… - _mau_ra : RT @chilhavistorai3: Corpo affiora dal Po in provincia Lodi, in tasca i documenti di Stefano, il giovane di 23 anni scomparso l'8 febbraio… - Giulia87725998 : RT @chilhavistorai3: Corpo affiora dal Po in provincia Lodi, in tasca i documenti di Stefano, il giovane di 23 anni scomparso l'8 febbraio… - massidanu : RT @chilhavistorai3: Corpo affiora dal Po in provincia Lodi, in tasca i documenti di Stefano, il giovane di 23 anni scomparso l'8 febbraio… - ChiaraSaracino : RT @chilhavistorai3: Corpo affiora dal Po in provincia Lodi, in tasca i documenti di Stefano, il giovane di 23 anni scomparso l'8 febbraio… -