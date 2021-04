Dal Genoa al Genoa | così la rivoluzione gentile di Pioli ha trasformato il Milan

(Di sabato 17 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Genoa

L'8 marzo 2020 sembrava una sfida tra disperati, quel Milan -. Rossoneri abbondantemente fuori dalle coppe europee, ottavi, a 15 puntiquarto posto; rossoblù impantanati in zona retrocessione. Piani d'inizio stagione abbondantemente saltati, con ......due squadre che possono ancora pensare di ridurre l'ampio margine di classifica che le separa...61 Napoli 59 Lazio* 55 Roma 54 Sassuolo 46 Verona 41 Sampdoria 39 Udinese 36 Bologna 34, Spezia ...Dopo i successi contro Napoli e Genoa ottenuti la settimana passata, la Juventus farà ritorno in campo domani a Bergamo contro l'Atalanta, quarta in classifica ad un solo punto di distanza. Partita de ...Rush finale di stagione con Pioli che ritrova quasi tutti i titolari in vista di Milan-Genoa, ecco dunque la sua probabile formazione.