Dal dramma Cagliari-Parma ai giochi Champions. La 31esima giornata decide la Serie A? (Di sabato 17 aprile 2021) La meta potrebbe essere più vicina di quel che sembra. Già, mancano otto giornate di campionato ma la trentunesima giornata di Serie A offre quasi uno scorcio di quella che sarà la classifica al termine di una stagione condizionata da Covid e stadi chiusi. Si parte con un sabato salvezza: una vittoria potrebbe non bastare al Crotone contro un Udinese che vede il traguardo ormai vicinissimo, come è vicino per la Sampdoria impegnata contro l'Hellas Verona e per la Fiorentina di scena sul campo del Sassuolo. Non è vicino – tutt'altro – per Cagliari e Parma, impegnate nel primo, vero spareggio salvezza di questa stagione. Penultima contro terzultima consapevole che un passo falso non può più essere accettato. Non basta la grande prestazione, serve la vittoria mentre un pareggio rischierebbe semplicemente di condannarle ...

