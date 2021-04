D’Agostino e Sgarbi, 30 anni dopo lo storico schiaffo: “Ora ci frequentiamo, siamo vecchi per litigare” (Di sabato 17 aprile 2021) In molti ricorderanno certamente quanto accaduto il 15 aprile del 1991, praticamente 30 anni fa. Durante il programma “L’istruttoria”, condotto da Giuliano Ferrara su Italia 1, il diverbio tra Roberto D’Agostino e Vittorio Sgarbi culminò in uno scontro fisico, con il bicchiere d’acqua lanciato dal critico d’arte all’indirizzo del giornalista. D’Agostino replicò rifilando un ceffone a Sgarbi (con il conduttore intento a dividerli, ndr), consegnando per sempre quel momento alla storia della televisione italiana. LEGGI ANCHE => Vittorio Sgarbi replica a Rocco Casalino: “Non gli piaccio? Sono contento” D’altronde, Giuliano Ferrara sapeva bene che realizzare una puntata con D’Agostino e Sgarbi significava andare incontro ad uno scenario ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 aprile 2021) In molti ricorderanno certamente quanto accaduto il 15 aprile del 1991, praticamente 30fa. Durante il programma “L’istruttoria”, condotto da Giuliano Ferrara su Italia 1, il diverbio tra Robertoe Vittorioculminò in uno scontro fisico, con il bicchiere d’acqua lanciato dal critico d’arte all’indirizzo del giornalista.replicò rifilando un ceffone a(con il conduttore intento a dividerli, ndr), consegnando per sempre quel momento alla storia della televisione italiana. LEGGI ANCHE => Vittorioreplica a Rocco Casalino: “Non gli piaccio? Sono contento” D’altronde, Giuliano Ferrara sapeva bene che realizzare una puntata consignificava andare incontro ad uno scenario ...

Advertising

CaffeFou : La vera storia dello schiaffo tra Sgarbi e 'Dago' #dagospia #Sgarbi - infoitinterno : Vittorio Sgarbi pace con Roberto D'Agostino a 30 anni dallo schiaffo in tv. 'Non abbiamo più l'età per accapigliarc… - AtTerenziani : RT @gippu1: 30 anni fa, il #15aprile 1991, andavano in onda ne 'L'Istruttoria' su Italia1 questi due minuti che possiamo considerare l'Epit… - Awanagana : RT @gippu1: 30 anni fa, il #15aprile 1991, andavano in onda ne 'L'Istruttoria' su Italia1 questi due minuti che possiamo considerare l'Epit… - Basarab_ : Voto basso a Sgarbi perché non parte di capoccia ma voto basso anche a D'Agostino che dà la pizza (in realtà non è… -