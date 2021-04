Da Bonaldi Gruppo Eurocar Italia consegnate le prime tre Volkswagen ID 4

(Di sabato 17 aprile 2021) Sabato mattina nello showroomdi via V° Alpini sono stateai clienti letre ID.4 acquistate a Bergamo. Un momento molto atteso che si è concluso con la consegna delle chiavi del Suv 100% elettrico, il primo della marca sempre più orientata alla mobilità sostenibile ed elettrica. Ilprosegue a passo spedito nella sua strategia che mette al centro l’e-mobility. Entro il 2029, la Casa di Wolfsburg prevede di lanciare sul mercato fino a 75 veicoli 100% elettrici e di vendere circa 26 milioni di vetture. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 lo staff...

