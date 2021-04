Crotone Udinese 1-2: cronaca e tabellino (Di sabato 17 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live L’Udinese supera il Crotone grazie ad una doppietta di De Paul e chiude la pratica salvezza per i bianconeri. Inutile il 17° gol in campionato di Simy. Da segnalare nel finale l’espulsione a De Paul per un’entrataccia ai danni di Molina Sintesi Crotone Udinese 1-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance Crotone – Messias pesca Molina in area di rigore il quale anziché angolare il colpo di testa passa la palla a Musso che para facile 10? L’Udinese si chiude – Azione insistita del Crotone, Reca riceve sulla sinistra, arriva quasi sul fondo e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive L’supera ilgrazie ad una doppietta di De Paul e chiude la pratica salvezza per i bianconeri. Inutile il 17° gol in campionato di Simy. Da segnalare nel finale l’espulsione a De Paul per un’entrataccia ai danni di Molina Sintesi1-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance– Messias pesca Molina in area di rigore il quale anziché angolare il colpo di testa passa la palla a Musso che para facile 10? L’si chiude – Azione insistita del, Reca riceve sulla sinistra, arriva quasi sul fondo e ...

