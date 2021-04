Crotone Udinese 0-1 LIVE | De Paul porta in vantaggio i bianconeri

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance– Messias pesca Molina in area di rigore il quale anziché angolare il colpo di testa passa la palla a Musso che para facile 10? L’si chiude – Azione insistita del, Reca riceve sulla sinistra, arriva quasi sul fondo e rimette in mezzo ma la difesa dell’riesce a chiudere con efficacia gli spazi. 12? ...