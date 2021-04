Crotone | Cosmi ' eravamo svuotati | giocato senza rabbia'

(Di sabato 17 aprile 2021) "Non siamo stati gli stessi in fase offensiva, ma siamo stati gli stessi in fase difensiva". Ha riassunto così la gara del, Serseche subisce la quinta sconfitta su 6 gare alla guida ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Eravamo svuotati, abbiamo giocato senza rabbia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Eravamo svuotati, abbiamo giocato senza rabbia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Eravamo svuotati, abbiamo giocato senza rabbia' - apetrazzuolo : CROTONE - Cosmi: 'Eravamo svuotati, abbiamo giocato senza rabbia' - napolimagazine : CROTONE - Cosmi: 'Eravamo svuotati, abbiamo giocato senza rabbia' -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Cosmi

- L'allenatore delSerse, a Sky Sport , ha commentato la sconfitta casalinga 2 - 1 con l' Udinese : "Abbiamo iniziato bene la gara, abbiamo preso campo e non abbiamo rischiato. Ci sono state un paio di ..."Non siamo stati gli stessi in fase offensiva, ma siamo stati gli stessi in fase difensiva". Ha riassunto così la gara del, Serseche subisce la quinta sconfitta su 6 gare alla guida della squadra calabrese: "Eravamo svuotati - ha detto con la sua solita franchezza - . E' stata la prima volta nella mia ...CROTONE (ITALPRESS) – L’Udinese espugna lo Scida, torna al successo dopo quattro partite e mette praticamente al sicuro la sua permanenza in Serie A. Profondo rosso, invece, per il Crotone, che incass ...Non basta la buona volontà del Crotone a interrompere la serie negativa di risultati, ben cinque consecutivi, contro un’Udinese cinica e ben organizzata, consapevole di portare a casa i tre punti dell ...