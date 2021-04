Cristiano Ronaldo non si ferma: iniziato il recupero dall’infortunio – FOTO (Di sabato 17 aprile 2021) Cristiano Ronaldo non perde tempo e comincia subito il percorso di recupero: il fuoriclasse della Juventus è fermo per un problema ai flessori Al Gewiss Stadium Cristiano Ronaldo non ci sarà. Il portoghese salterà la sfida di Serie A contro l’Atalanta a causa di un problema ai flessori. Subito “in campo” per il recupero, però: CR7 in serata ha pubblicato una FOTO in sauna, dove comincia il suo percorso verso il rientro in campo. La prossima settimana la Juve è attesa da due sfide: il portoghese vuole esserci. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021)non perde tempo e comincia subito il percorso di: il fuoriclasse della Juventus è fermo per un problema ai flessori Al Gewiss Stadiumnon ci sarà. Il portoghese salterà la sfida di Serie A contro l’Atalanta a causa di un problema ai flessori. Subito “in campo” per il, però: CR7 in serata ha pubblicato unain sauna, dove comincia il suo percorso verso il rientro in campo. La prossima settimana la Juve è attesa da due sfide: il portoghese vuole esserci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

