Covid: Zaia, ‘ha vinto la Lega e anche le Regioni sono state decisive’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È un’ottima decisione perché prende atto della realtà. Il problema non è essere aperturisti o chiusuristi a prescindere, ma guardare i fatti. E i fatti ci dicono che abbiamo lo stesso numero di pazienti del marzo 2020, quando c’era il lockdown mentre adesso le fabbriche sono tutte aperte e le strade piene di gente. Le zone rosse ormai esistono solo sulla carta. E poi siamo diversi anche noi”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è il presidente del Veneto, Luca Zaia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È un’ottima decisione perché prende atto della realtà. Il problema non è essere aperturisti o chiusuristi a prescindere, ma guardare i fatti. E i fatti ci dicono che abbiamo lo stesso numero di pazienti del marzo 2020, quando c’era il lockdown mentre adesso le fabbrichetutte aperte e le strade piene di gente. Le zone rosse ormai esistono solo sulla carta. E poi siamo diversinoi”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è il presidente del Veneto, Luca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ricpuglisi : A questo punto non ho parole. - CordioliMirco : RT @AugustoMinzolin: Più escono fuori mail riservate e più ti accorgi che l’organizzazione mondiale della sanità in ltalia ha insabbiato l… - PierPL : RT @AugustoMinzolin: Più escono fuori mail riservate e più ti accorgi che l’organizzazione mondiale della sanità in ltalia ha insabbiato l… - greatti_marco : RT @AugustoMinzolin: Più escono fuori mail riservate e più ti accorgi che l’organizzazione mondiale della sanità in ltalia ha insabbiato l… - TV7Benevento : Covid: Zaia, 'ha vinto la Lega e anche le Regioni sono state decisive'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia Covid Italia, 15.943 contagi e 428 morti: bollettino 16 aprile ... 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa del Covid in Veneto. Da ieri sono stati processati 35.

Covid Italia, contagi regioni zona rossa e arancione: bollettino 16 aprile ... 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa del Covid in Veneto. Da ieri sono stati processati 35.

Covid: Zaia, ‘ha vinto la Lega e anche le Regioni sono state decisive’ Condividi questo articolo:Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È un’ottima decisione perché prende atto della realtà. Il problema non è essere aperturisti o chiusuristi a prescindere, ma guardare i fatti. E i ...

L'emozione di ripartire, dalla ristorazione al commercio "Avvertiamo una grande iniezione di fiducia ma anche il senso di responsabilità di consolidare questo risultato, affinché non si facciano passi indietro" ...

... 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa delin Veneto. Da ieri sono stati processati 35.... 16 aprile, anticipato dal presidente della regione Luca. Si registrano altri 23 morti, che portano a 11.064 il totale dei decessi a causa delin Veneto. Da ieri sono stati processati 35.Condividi questo articolo:Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “È un’ottima decisione perché prende atto della realtà. Il problema non è essere aperturisti o chiusuristi a prescindere, ma guardare i fatti. E i ..."Avvertiamo una grande iniezione di fiducia ma anche il senso di responsabilità di consolidare questo risultato, affinché non si facciano passi indietro" ...