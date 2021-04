Covid, ultime news. Dal 26 l'Italia comincia a riaprire. Draghi: "Rischio ragionato". LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Esulta Salvini, mentre il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola. Galli: "se il Rischio è calcolato, è stato calcolato male". Oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Esulta Salvini, mentre il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola. Galli: "se ilè calcolato, è stato calcolato male". Oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid Italia, 15.943 contagi e 428 morti: bollettino 16 aprile ... 18 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il ... In Campania sono 131 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.507 i pazienti Covid ricoverati ...

Covid Italia, contagi regioni zona rossa e arancione: bollettino 16 aprile ...nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,1%. Purtroppo, si registrano 42 nuovi decessi. Continua intanto la campagna vaccinale anti - Covid, ...

Covid, è allarme varianti "Due casi di brasiliana" Registrati i primi tracciamenti: "Ci aspettiamo anche quella sudafricana". Corsa al vaccino: si aspetta l’arrivo di Moderna dal prossimo 23 aprile ...

