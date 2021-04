Advertising

La tabella della Protezione Civile con le news regione per regione su contagi, decessi e ricoveri: ultime notizie. Covid Toscana, oggi 1.150 contagi: bollettino 17 aprile. Covid: i contagi in Toscana oggi sono 1150, le restrizioni di pasqua continuano a creare problemi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

... decessi e ricoveri: ultime notizie da Lombardia e, Veneto e Lazio, Piemonte e Sicilia, Campania e Puglia I numeri delin Italia oggi, regione per regione, con il bollettino della ..."I nuovi casi registrati insono 1.150 su 26.865 test di cui 15.612 tamponi molecolari e 11.253 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,28% (13,1% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su ...Il Covid-19 e le conseguenti misure anti-contagio emanate dal ... Nel centro Italia, invece, ad essere nelle condizioni peggiori è l'Umbria, ad alto rischio, seguita da Lazio e Toscana, a medio-alto ...Per Regione Toscana è importante che i territori siano animati da comunità attive, vivaci e collaborative. Per questo con il percorso Cantieri della ...