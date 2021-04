Covid | sono 2546 i nuovi positivi in Lombardia | 182 a Bergamo

(Di sabato 17 aprile 2021) Con 50.170 tamponi effettuati,2.546 iincon il tasso dità stabile al 5% (ieri 5.1%). Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-5, 723) sia soprattutto negli altri reparti (-230, 4.901). I decessi74 per un totale complessivo di 32.220 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province,696 icasi nella città metropolitana di Milano, 410 a Varese, 282 a Brescia, 233 a Como, 222 a Monza e Brianza, 182 a, 147 a Mantova, 99 a Pavia, 69 a Lecco, 63 a Cremona, 44 a Lodi e 29 a Sondrio.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono

Sitenuti oggi sabato 17 aprile, al Castello di Windsor, i funerali di Filippo , duca di Edimburgo,... a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di. Durante la cerimonia, svoltasi ...Normalizzata al momento pure la situazione negli ospedali, dove in totale ciappena 2.000 pazienti circa ricoverati pera livello nazionale e non più di 300 costretti a essere assistiti ...Sono 15.370 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 331.734 tamponi processati. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.857.443, i morti 116.676.ROMA - Altri dodici decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche mentre sono 15.370 i nuovi casi di coronavirus e 310 i morti in 24 ore in tutta Italia. È quanto emerge dai dati forniti ...