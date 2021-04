Covid | scoperta nuova variante in Campania | mutazione della ‘sudafricana’

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La collaborazione tra Tigem, Istituto Pascale e Istituto Zooprofilattico di Portici ha portato alladi unadel-19 in. Si tratta di una“sudafricana”. Laè stata individuata nella zona dell’Agro Nocerino Sarnese. “In un cluster dell’agro abbiamo trovato nove campioni positivi allasudafricana mutata”, spiega il ricercatore Pellegrino Cerino, dell’Istituto Zooprofilattico di Portici al Corriere del Mezzogiorno. “Con la Asl – continua Cerino – abbiamo condotto uno screening su duemila persone, ma fortunatamente non abbiamo riscontrato altre presenze di positività riconducibili alla ...

