**Covid: Salvini, 'contento di avere contribuito a dissequestrare milioni di persone'** (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Io sono contento di avere contributo a dissequestrare milioni di italiani con le scelte di ieri che la settimana prossima potranno tornare a una vita normale". Così Matteo Salvini dopo il rinvio a giudizio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Io sonodicontributo adi italiani con le scelte di ieri che la settimana prossima potranno tornare a una vita normale". Così Matteodopo il rinvio a giudizio.

LegaSalvini : = ? COVID: SALVINI, 'PROSSIMA BATTAGLIA TOGLIERE COPRIFUOCO, CHI LA DURA LA VINCE' = Roma, 16 apr. (Adnkronos) - '… - MediasetTgcom24 : Covid, Boccia: 'Ci fidiamo di Draghi ma non di Salvini, con lui carneficina' #Coronavirus - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - BiwiMobu : RT @ValeMameli: La Lega sta sviluppando una generazione di slalomisti (giganti speciali, in potenziale discesa libera come le tanto emulate… - Graziel69066979 : @utini19 Perché ha preso la laurea Salvini per consigliare che la idrossiclorochina andava bene come cura per combattere il Covid??????????? -