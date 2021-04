Covid | Ricci PD | “L’unico modo per garantire delle scuole sicure è controllare periodicamente i ragazzi con tamponi veloci”

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 17 aprile 2021) "Finalmente" si torna alla scuola in presenza al 100%, come hanno annunciato il premier Draghi e il ministro della Salute Speranza. Così il sindaco di Pesaro Matteo, sottolineando che "come sostengono i presidi l'unicopercon". L'articolo .