Covid, record vaccinazioni: 347.279 dosi in un giorno (Di sabato 17 aprile 2021) record di vaccinazioni anti-Covid in un giorno. Sono 347.279 le dosi di vaccino somministrate nella sola giornata di ieri, secondo quanto reso noto dalla struttura del commissario straordinario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo. "Il traguardo delle 500.000 dosi giornaliere non è lontano: ieri sono state vaccinate 347.279 persone. Il Piano vaccinale funziona. Avanti tutta!", scrive in un Tweet il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

