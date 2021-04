Covid: oltre 3 milioni i morti nel mondo (Di sabato 17 aprile 2021) Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il Covid - 19 ha superato la cifra di tre milioni, secondo l'agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il- 19 ha superato la cifra di tre, secondo l'agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Draghi riapre l'Italia. Ecco tutte le novità dal 26 aprile ...livello di allerta soprattutto per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive ben oltre ...tampone negativo (forse nell'arco temporale delle ultime 48 ore) o l'avvenuta guarigione dal Covid. ...

Covid: oltre 3 milioni i morti nel mondo Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il Covid - 19 ha superato la cifra di tre milioni, secondo l'agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei decessi giornalieri la scorsa settimana si è attestata ...

Covid: oltre 3 milioni i morti nel mondo

Il nord e il sud troppo lontani anche per l’infanzia È fondamentale correggere il grave divario esistente tra le regioni del centro nord e del mezzogiorno, migliorando l’organizzazione sanitaria, la formazione, iniziando dagli asili nido, quasi inesiste ...

