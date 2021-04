Covid: non in tutti i Paesi europei arrivano i vaccini. Il caso Bosnia Erzegovina (Di sabato 17 aprile 2021) La pandemia imperversa in tutta Europa ma ci sono aree che sono più penalizzate di altre a causa della mala politica. Una di queste è nell’Est. In Bosnia la nuova ondata Covid ha fatto molte più vittime di tutta Europa e, anche se adesso, si inizia a vedere un piccolo calo, molti si chiedono quando lì L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 17 aprile 2021) La pandemia imperversa in tutta Europa ma ci sono aree che sono più penalizzate di altre a causa della mala politica. Una di queste è nell’Est. Inla nuova ondataha fatto molte più vittime di tutta Europa e, anche se adesso, si inizia a vedere un piccolo calo, molti si chiedono quando lì L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Saltare il vaccino per altruismo? Si può, ma altruista è anche vaccinarsi E se lei, per il momento, rinunciasse a prenotarsi per la vaccinazione anti - Covid non ci sarebbero particolari 'complicazioni burocratiche': se una persona dell'età prescritta non prenota, non ...

Roma, via all'era Pinto: dal mercato a Sarri e Totti, ecco il piano completo di Tiago Commenta per primo E' arrivato nel momento peggiore della stagione tra contagio da Covid, sconfitte eclatanti (vedi derby e Spezia), la lite Fonseca - Dzeko e le voci su un cambio in ...che non cambierà ...

Spostamenti ed eventi, ecco come funzionerà il pass annunciato da Draghi: tampone o vaccino per muoversi tra regioni non gialle L’idea è la stessa del “green pass” a cui sta lavorando la Commissione europea per far ripartire il turismo internazionale: un certificato che attesti la guarigione dal Covid, un tampone effettuato en ...

Covid: dal 26 aprile si torna in zona gialla. Via alle attività all'aperto Le scuole riaprono in presenza completa in zona gialla e arancione. “Dal 26 aprile si anticipa l’introduzione della zona gialla, si dà precedenza alle attività all’aperto, quindi alla ristorazione a p ...

