Covid, news. Bollettino: 15.370 contagi, 310 morti. Da lunedì 7 mln di studenti a scuola (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 26 aprile tutti in aula tranne che in zona rossa. Riaprono ristoranti (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Coprifuoco alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. I dati del ministero della Salute registrano ancora un calo delle terapie intensive (-26) e dei ricoveri ordinari (-643). Il tasso di positività è al 4,6%. Vaccinate finora oltre 10 milioni di persone con almeno una dose. A Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 26 aprile tutti in aula tranne che in zona rossa. Riaprono ristoranti (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Coprifuoco alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. I dati del ministero della Salute registrano ancora un calo delle terapie intensive (-26) e dei ricoveri ordinari (-643). Il tasso di positività è al 4,6%. Vaccinate finora oltre 10 milioni di persone con almeno una dose. A Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo

