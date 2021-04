Covid nel mondo | oltre 3 milioni di morti | e oltre 140 milioni di contagi

Advertising

ladyonorato : @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza… - RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - swasye1 : RT @Barbara57595701: Un'altra Causa @lacucinaverde @sabrina__sf @RadioSavana @FiatVoluntasT10 @d_essere @Eclissi18 @LuigiRu09530832 @Ambros… - mayunagioia : RT @yoongiraviolo: avete rotto il cazzo con questo voler creare un senso di colpa nel persone che vogliono tornare a vivere una vita normal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Commenta per primo E' arrivatomomento peggiore della stagione tra contagio da, sconfitte eclatanti (vedi derby e Spezia), la lite Fonseca - Dzeko e le voci su un cambio in panchina. Oggi però il 33enne Tiago Pinto ha ...Gli over 50 vanno protetti al più presto, poicorso dell'estate penseremo ai più giovani che rischiano meno complicazioni dal". Basta una prima dose? "Con un sola somministrazione si ...L’idea è la stessa del “green pass” a cui sta lavorando la Commissione europea per far ripartire il turismo internazionale: un certificato che attesti la guarigione dal Covid, un tampone effettuato en ...«Stupidaggini», «fandonie», «sciacallaggio mediatico». E ha invitato a non leggere più i giornali, a non guardare la tv. «Vi prego di sospendere i vostri giudizi e le vostre informazioni», ha detto ie ...