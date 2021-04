Covid | Meloni | ' Speranza simbolo fallimento | 50mila sì a petizione popolare per dimissioni'

Advertising

borghi_claudio : @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - fattoquotidiano : Si marcano stretti. Si tengono d’occhio. Anche e soprattutto sul fronte economico. Facendo a gara a chi difende di… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - CarlottaMarche7 : RT @borghi_claudio: @venetolink @chiaraped @realDonadelLuca Federalberghi - vivere_sardegna : Covid, Meloni (Pd): “In Sardegna diabetici dimenticati nella vaccinazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni

Ottopagine

... oltre tutto se non ci sono delle ragioni per farlo, perchè il coprifuoco con ilnon c'entra niente". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta ...Le riaperture sono una "boutade comunicativa", perchè "se piove non lavori e non puoi lavorare all'interno". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in una diretta Facebook, sottolineando che ristoranti e bar potranno tornare "a utilizzare i loro spazi interni il primo giugno, tra un mese e mezzo. Neanche ...Condividi questo articolo:Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Siccome Roberto Speranza è il simbolo di questo fallimento, penso che non sia adatto per fare il ministro della Salute in una situazione come que ...Roma, 17 apr.(Adnkronos) – “Perchè stiamo impedendo alla gente di fare sport mettendo in ginocchio un settore che questo governo deve detestare? Ci sono dei settori su cui questo governo ha deciso di ...