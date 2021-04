Covid: Meloni, 'in democrazia Governo non può disporre coprifuoco, prove generali per educarti' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Misure come il coprifuoco, misure sulla limitazione della libertà personale degli individui in una nazione libera e democratica non sono concesse al Governo, non è nelle prerogative del Governo stabilire se e quando puoi uscire di casa. Noi lo abbiamo tollerato perchè c'era l'emergenza, c'era la pandemia, perchè siamo stati responsabili, perchè siamo stati un popolo serio, ma dopo oltre un anno non è più consentito chiudere la gente dentro casa, oltre tutto se non ci sono delle ragioni per farlo, perchè il coprifuoco con il Covid non c'entra niente". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook. "Sono prove generali -aggiunge- per educarti a fare quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Misure come il, misure sulla limitazione della libertà personale degli individui in una nazione libera e democratica non sono concesse al, non è nelle prerogative delstabilire se e quando puoi uscire di casa. Noi lo abbiamo tollerato perchè c'era l'emergenza, c'era la pandemia, perchè siamo stati responsabili, perchè siamo stati un popolo serio, ma dopo oltre un anno non è più consentito chiudere la gente dentro casa, oltre tutto se non ci sono delle ragioni per farlo, perchè ilcon ilnon c'entra niente". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook. "Sono-aggiunge- pera fare quello che ...

