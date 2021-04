Covid | Meloni | ‘accanimento contro alcune attività | sinistra contro piccole imprese’

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr.(Adnkronos) – “Perchè stiamo impedendo alla gente di fare sport mettendo in ginocchio un settore che questo governo deve detestare? Ci sono dei settori su cui questo governo ha deciso di accanirsi. Perchè era la cosa più facile da fare? Perchè lastoricamente ce l’ha con alcuni settori, in particolare di piccola e media impresa legati al commercio? Del resto avete visto i commenti che fanno, ‘tanto sono tutti evasori, chi se ne frega se chiudono’, è questa mentalità che porta a fare delle scelte così prive di senso”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, durante una diretta Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Le riaperture sono una "boutade comunicativa", perchè "se piove non lavori e non puoi lavorare all'interno". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in una diretta Facebook, sottolineando che ristoranti e bar potranno tornare "a utilizzare i loro spazi interni il primo giugno, tra un mese e mezzo. Neanche ...... primo firmatario Giuseppe, sulle modalità di attuazione della campagna vaccinale contro il- 19, in particolare sulle criticità registrate dai pazienti diabetici sardi. I consiglieri ...perchè il coprifuoco con il Covid non c'entra niente". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook."Sono prove generali -aggiunge- per educarti a fare ...Covid, Giorgia Meloni: Si continua con miope e inconcludente visione. A più di un anno dall'inizio della pandemia si con la stessa miope visione ...