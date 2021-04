Covid | Lollobrigida | ‘sinistra non inquini dibattito | contestiamo modello Speranza’

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Ho stima per il collega Fornaro tanto da presumere che il suo comunicato non voglia allinearsi ai tanti atti, giudizi, minacce, dichiarazioni e azioni di esponenti della maggioranza finalizzati a ridurre la libertà di espressione e iniziativa politica dell’opposizione. La raccolta popolare di firme per sostenere la sfiducia al ministro Speranza è certamente contro ilche ha rappresentato e continua a sostenere non contro la persona. E accreditare questa tesi serve solo a inquinare ilcome la sinistra fa spesso se colta in fallo”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lollobrigida

Metro

Sono già molti i VIP che si sono vaccinati contro il- 19 e che non hanno perso occasione per parlarne. Un modo per promuovere la campagna vaccinale e lanciare un messaggio positivo ai fan che li seguono con affetto. Tra le prime a sottoporsi al ...Lo ha detto al Gr1 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, FrancescoRoma, 17 apr. (Adnkronos) - "Ho stima per il collega Fornaro tanto da presumere che il suo comunicato non voglia allinearsi ai tanti atti, giudizi, minacce, dichiarazioni e azioni di esponenti della m ...Il parlamentare di Fratelli d’Italia per isolarsi dalla famiglia si è trasferito nel sottotetto di casa sua dove ha approntato una postazione con lo sfondo del partito per i collegamenti televisivi. R ...