Covid, "l'esperimento" di Madrid: tutto aperto nonostante contagi e morti. I Popolari con le imprese, ma i medici: "E' la quarta ondata" (Di sabato 17 aprile 2021) La Comunità di Madrid rappresenta un'eccezione nel panorama spagnolo. Pur essendo stata la più colpita dalla pandemia, ha cercato di mantenere aperte tutte le attività anche nei momenti di maggiore difficoltà. In bar e ristoranti si può mangiare fino alle 23 con ingressi ridotti al 50 per cento, in cinema e teatri la capienza è estesa al 75 per cento. Questa strategia ha definito il profilo politico della governatrice regionale, Isabel Díaz Ayuso, grande favorita nei sondaggi dopo aver indetto nuove elezioni per il 4 maggio. La parola più utilizzata nei suoi messaggi elettorali è libertad, un concetto che si è inserito nell'eterno dibattito tra sanità ed economia. L'ultima polemica è emersa nelle scorse settimane. Il centro della capitale ha cominciato a riempirsi di turisti in fuga dalle restrizioni più dure dei loro Paesi (e in particolare si tratta di giovani ...

